Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den müjde ve Başkan Erdoğan'a teşekkür!

Mustafa Cengiz gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cengiz, Riva ve Florya projesinde Emlak Konut'la anlaşma noktasına geldiklerini belirtirken şöyle konuştu: "Emlak Konut ile yaşanan sorunu bugün yarın çözüme kavuşturacağız. Buradan Emlak Konut'a, Sayın Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim." açıklamasında bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Antrenörümüz Erdoğan Bey'e çok teşekkür ederim. Kendisini 20 kat bütçeli rakibimizi yenerken de kutlamıştık. Basketçilerimiz bazen ödemelerini çok geç alsa da özellikle kaptan olmak üzere hepsi ölümüne mücadele etti"

"THY EuroLeague'i kazanan veya ilk 4'e kalan tüm takımların ekonomik ekside olduğunu gördük. Tabii bunu karşılayan sponsorlar da olsa bu eksiği göze alıyorlar. Biz Galatasaray olarak bunu göze alamayız. EuroLeague'i kazanmanın karşılığı 1 milyon dolar."

"Sevk gerekçesinde edep bölümünün olmadığını gördüm. Bizim tepkimiz şu, camiaları suçlamamak gerek. Bunların fıtratında, bunların kültüründe var, bunlar hoş şeyler değil. Hiçbir camiayı suçlamamak gerek."

"Biz Galatasaray olarak durduk yere kimseye saldırmayız. Onlar bize saldırırsa hakkımızla karşılığını veririz, bu yanıtı veririz."

"Galatasaray hiçbir zaman karşılıksız bir şey almamıştır, her zaman bedelini ödemiştir ama devletimiz sağolsun spor kulüplerine destek oluyor."

"Emlak Konut ile çözüm konusunda bir noktaya geldik, bugün yarın onu halledeceğiz. Buradan Emlak Konut'a, Sayın Bakanımız'a ve Sayın Cumhurbaşkanımız'a teşekkür ederim"