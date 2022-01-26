26 Ocak 2022, Çarşamba
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan açıklama: Gomis ile görüşüyoruz
Bir televizyon kanalında Galatasaray'ın mevcut vaziyetine ilişkin soruları yanıtlayan Burak Elmas, eski golcüleri Batefimbi Gomis ile görüştüklerini söyledi.