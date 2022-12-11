11 Aralık 2022, Pazar
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Fransa'da Fas taraftarına iğrenç ırkçılık! Sevinç gösterilerinde onlarca Faslı gözaltına alındı
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla takdir kazanan Fas Milli Takımı, İspanya'nın ardından Portekiz'i de eleyerek yarı finale yükseldi. Fas taraftarlarının Fransa'daki kutlamaları sonrası devreye giren Irkçı Fransız polisleri 40 kişiyi gözaltına aldı.