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Fransa'da Fas taraftarına iğrenç ırkçılık! Sevinç gösterilerinde onlarca Faslı gözaltına alındı

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Giriş: 11.12.2022 16:18
Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda sergilediği futbolla takdir kazanan Fas Milli Takımı, İspanya'nın ardından Portekiz'i de eleyerek yarı finale yükseldi. Fas taraftarlarının Fransa'daki kutlamaları sonrası devreye giren Irkçı Fransız polisleri 40 kişiyi gözaltına aldı.
Fransa’da Fas taraftarına iğrenç ırkçılık!
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