Domenico Tedesco: "İyi savunmamız gerekiyor"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Ferencvaros'un özellikle hava toplarında ve kanat ataklarında etkili bir takım olduğuna dikkat çekerek savunmada maksimum dikkat gerektirdiğini söyledi. Rakibin ceza sahasına yapılan ortaları engellemenin ve adam adama savunmanın kritik olduğunu vurgulayan Tedesco, Barnabas Varga’nın Avrupa’nın en iyi hava topu kazanan oyuncularından biri olduğunu hatırlattı. Yoğun maç temposunda takımın ritmini kaybetmediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, geniş ve güçlü kadroları sayesinde eksik oyuncuların telafi edilebildiğini ifade etti. Genç futbolcu Yiğit Efe Demir’in yarın sahada olacağını açıklayan Tedesco, oyuncusuna güvendiğini ve hata yapsa bile arkasında duracağını söyledi. Ferencvaros’un kaliteli oyuncularıyla turnuvanın en zorlu rakiplerinden biri olduğunu belirten Tedesco, Fenerbahçe’nin maçın ilk anından itibaren hazır olması gerektiğini söyledi.

