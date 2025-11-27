27 Kasım 2025, Perşembe

Ağaç A.Ş.'de usulsüz ihale iddiası! Berna Sukas'a araç desteği

Ağaç A.Ş.'de usulsüz ihale iddiası! Berna Sukas'a araç desteği

İBB iddianamesinde Ağaç A.Ş'de rüşvet iddiasının detaylarında neler var? A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan canlı yayında çarpıcı ayrıntıları anlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesinde Ağaç A.Ş.'de rüşvet iddiasının detayları ortaya çıktı. A Haber muhabiri Mustafa Kadir Mercan özel bilgileri canlı yayında anlattı.

AĞAÇ A.Ş.'DE USULSÜZ İHALE İDDİASI

İşte o açıklamalardan satır başları;

EKREM İMAMOĞLU ÖRGÜT LİDERİ

Ağaç A.Ş.'de yapılan bir ihalenin değil, Ağaç A.Ş.'nin genelini ilgilendiren bir konu üzerinde durduk. Şimdi bir tablomuz var. Bu tablonun en başında, iddianamenin de en başında olduğu görülen Ekrem İmamoğlu örgüt lideri. Sonrasında Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas ve Ali Sukas'ın altında da Özel Kalem Müdürü Murat Or, Ümit Polat Satın Alma Müdürü, Fatih Yağcı Satın Alma Şefi, Hüsnü Yüksel Tunar da Ali Sukas'ın kasası.

13 TEDARİKÇİ FİRMA RÜŞVET TALEP EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Tanık beyanları, gerek Ümit Polat'ın ifadeleri gerek gizli tanığın vermiş olduğu ifadelerde, Ali Sukas'la Ekrem İmamoğlu Ağaç A.Ş.'de 2024 yılında bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve bu görüşmede de şu ifadeler kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu, Ali Sukas'a diyor ki; "Sen bize 2023 seçimlerinde yeteri kadar yardım yapmadın. 2024 seçimlerinde bu yardımların daha da fazlasının yapılmasını istiyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" diyor.

Sonrasındaysa Ali Sukas da çalıştığı iş insanlarına bir haber gönderiyor. Hem Murat Or aracılığıyla hem Ümit Polat aracılığıyla. 12-13 müteahhite birden haber göndererek onlardan rüşvet talep ettiği iddiaları var. Böyle iddialar var.

İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

İddianameden satır başları bunlar. Bunlar bizim söylemiş olduğumuz cümleler, söylemiş olduğumuz kelimeler değil, iddianamenin içinde yer alan bilgiler. Şimdi Gizli Tanık Gürgen'in vermiş olduğu ifadede, "Ertan Yıldız isimli şahıs İBB'nin bütün iştiraklerinden sorumlu başkan danışmanı olarak görev yapar. Kendisini bu şekilde tanırım. 2019 yerel seçimlerinden sonra Ekrem İmamoğlu belediye başkanı olduktan sonra, yukarıda bahsettiğim para toplama işi ayda bir ya da iki ayda bir olmaktadır. Bu paralar Ekrem İmamoğlu'nun İBB'nin tüm iştiraklerinden talep eder.

Bu paraların toplanma amacı; kişisel menfaatte kullanmak, seçim süreçlerinden yapılacak harcamaları finanse etmek, Ekrem İmamoğlu'nun harcamalarını finanse etmek gibi sebepler. Hatta CHP İl binasının alınması sürecinde Ağaç A.Ş.'den bu şekilde 8 milyon TL para toplanarak teslim edilmiştir."

Şimdi bir diğer ifade de önemli. O da Ümit Polat'ın ifadesi, kendisi satın alma müdürü Ağaç A.Ş.'de. O da diyor ki; "Ekrem İmamoğlu ile Ali Sukas, Ağaç A.Ş.'nin teras katındaki toplantı odasında yaklaşık bir saat görüştüler. Sonrasında, bu görüşmeyi gerçekleştirdikten sonra, herkes Ekrem İmamoğlu'nun seçimlerde yeterince destek olmadığı ve bu paraları toplanmadığı için Ali Sukas'a kızdığından bahsediyordu." Yine tanık beyanında, daha doğrusu gizli tanık beyanında yine bu talepler dile getiriliyor.

Aslında iddianamede geçen tanıklar, adı geçen tanıklar, bunlar yine Gürgen, gizli tanık... Dinçer Kantar aslında bir müteahhit. Kendisi şu beyanda bulunuyor: "Metreküp başına 2.600 TL teklif verdim. Daha sonra beni Ümit Polat arayarak Ağaç A.Ş.'ye çağırdı ve en uygun teklifi bizim verdiğimizi söyledi. Ancak bu fiyatı revize etmem gerektiğini, metreküp başına 2.900 TL teklif vermemi, arada kalan 330 TL'lik farkı da kendilerine ödemem gerektiğini söyledi." Bu rüşvet iddialarından biri.

BERNA SUKAS'A ARAÇ DESTEĞİ

Bir diğer rüşvet iddiası da şu; Gizli Tanık Gürgen'in vermiş olduğu ifadede diyor ki; Berna Sukas, seçim desteği olması için zorla para talep edilmiş olup... Bunu talep eden Ali Sukas. Eşi Berna Sukas'ın milletvekilliği adaylığına destek olabilmesi adına Berna Sukas için bir talepte bulunmuş. Bu talep de aslında araç vererek olmuş.

