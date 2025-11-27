Ağaç A.Ş.’de usulsüz ihale iddiası! Berna Sukas’a araç desteği

13 TEDARİKÇİ FİRMA RÜŞVET TALEP EDİLDİĞİNİ ANLATTI

Tanık beyanları, gerek Ümit Polat'ın ifadeleri gerek gizli tanığın vermiş olduğu ifadelerde, Ali Sukas'la Ekrem İmamoğlu Ağaç A.Ş.'de 2024 yılında bir görüşme gerçekleştiriyor. Ve bu görüşmede de şu ifadeler kullanılıyor. Ekrem İmamoğlu, Ali Sukas'a diyor ki; "Sen bize 2023 seçimlerinde yeteri kadar yardım yapmadın. 2024 seçimlerinde bu yardımların daha da fazlasının yapılmasını istiyoruz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyorum" diyor.

Sonrasındaysa Ali Sukas da çalıştığı iş insanlarına bir haber gönderiyor. Hem Murat Or aracılığıyla hem Ümit Polat aracılığıyla. 12-13 müteahhite birden haber göndererek onlardan rüşvet talep ettiği iddiaları var. Böyle iddialar var.