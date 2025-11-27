İstanbul’da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye temasları kapsamında kent genelinde uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Peki İstanbul'da hangi gün hangi yollar kapalı olacak? İşte tam liste...