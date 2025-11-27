İstanbul’da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar

BUGÜN KAPANACAK YOLLAR (27 Kasım)
Saat 17.00 itibarıyla:
📍Atatürk Havalimanı Yolu – Atatürk Havalimanı yönü
📍Yeni Havalimanı Caddesi – Havuzlu Kavşak yönü
📍Eski Havaalanı Caddesi – Murat Dilmener – Havuzlu Kavşak arası
📍Rauf Orbay Caddesi – Sirkeci yönü
📍Kennedy Caddesi – Taşhanlar–Yenikapı arası, Sirkeci yönü
📍Kennedy Caddesi – Çatladıkapı–Yenikapı arası, Bakırköy yönü
📍Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi – Unkapanı yönü
📍Atatürk Bulvarı – Unkapanı yönü
📍Refik Saydam Caddesi – Tarlabaşı Bulvarı yönü
📍Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi yönü
📍Cumhuriyet Caddesi – iki yönlü kapalı