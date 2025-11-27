Viral Galeri Viral Liste İstanbul'da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul'da 4 gün boyunca bu yollar kapalı olacak! İşte alternatif güzergahlar

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti nedeniyle İstanbul'da kapsamlı trafik önlemleri uygulanacak. Ankara'daki resmi temasların ardından Papa, İstanbul'da çeşitli etkinliklere katılacak. Valilik, ziyaret boyunca birçok noktada saat bazlı yol kapatma planını duyurdu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:57
İstanbul Valiliği, Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo'nun Türkiye temasları kapsamında kent genelinde uygulanacak trafik tedbirlerini duyurdu. Peki İstanbul'da hangi gün hangi yollar kapalı olacak? İşte tam liste...

BUGÜN KAPANACAK YOLLAR (27 Kasım)

Saat 17.00 itibarıyla:

📍Atatürk Havalimanı Yolu – Atatürk Havalimanı yönü

📍Yeni Havalimanı Caddesi – Havuzlu Kavşak yönü

📍Eski Havaalanı Caddesi – Murat Dilmener – Havuzlu Kavşak arası

📍Rauf Orbay Caddesi – Sirkeci yönü

📍Kennedy Caddesi – Taşhanlar–Yenikapı arası, Sirkeci yönü

📍Kennedy Caddesi – Çatladıkapı–Yenikapı arası, Bakırköy yönü

📍Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi – Unkapanı yönü

📍Atatürk Bulvarı – Unkapanı yönü

📍Refik Saydam Caddesi – Tarlabaşı Bulvarı yönü

📍Tarlabaşı Bulvarı – Cumhuriyet Caddesi yönü

📍Cumhuriyet Caddesi – iki yönlü kapalı

Alternatif Güzergahlar:

D100 Kuzey • D100 Güney • Eski Havaalanı Caddesi (Florya yönü) • Rauf Orbay Caddesi (Florya yönü) • Aksu Caddesi • 10. Yıl Caddesi • Abdülezel Paşa Caddesi • Ragıp Gümüşpala Caddesi • Macar Kardeşler Caddesi • Tersane Caddesi • Evliya Çelebi Caddesi • Kemeraltı Caddesi • Yedikuyular • Asker Ocağı Caddesi • Vali Konağı Caddesi • Halaskargazi Caddesi

28 KASIM PERŞEMBE

İstanbul'da sabah 09.30'dan itibaren kapanacak yollar

📍Saint Esprit Kilisesi – Bomonti Fransız Fakirhanesi arası:

📍Cumhuriyet Caddesi (iki yönlü kapalı)

📍Halaskargazi Caddesi

📍Abide-i Hürriyet Caddesi (Halaskargazi yönü)

📍Darülaceze Caddesi'nden itibaren Abide-i Hürriyet Caddesi

📍Silahşör Caddesi

📍Ortakır Sokak

Alternatif güzergahlar:

📍Vali Konağı Caddesi

📍Yedikuyular Caddesi

📍Asker Ocağı Caddesi

📍Büyükdere Caddesi

📍19 Mayıs Caddesi

📍Merkez Caddesi

