Kerem Aktürkoğlu: "Yarın yüzde 100’ümüzle sahaya çıkacağız"

Fenerbahçe’nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Ferencvaros maçının zorluk derecesine dikkat çekerek rakibin hem hücumda hem savunmada etkili bir takım olduğunu söyledi. Sarı-lacivertlilerin son deplasmanlarda geri dönüş galibiyetleriyle önemli bir karakter ortaya koyduğunu vurgulayan Aktürkoğlu, Avrupa Ligi’nde takımına katkı sağlamaya odaklandığını belirtti. Derbi düşünmediklerinin altını çizen Kerem, tüm konsantrasyonlarının Ferencvaros karşılaşmasında olduğunu ifade etti. Mental olarak güçlü ve motive olduğunu aktaran milli futbolcu, Avrupa’da hedeflerinin maç maç ilerleyerek üst sıraları zorlamak olduğunu kaydetti.

