Milli rallici Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan’da piste çıkacak

Giriş: 22.11.2025 14:06
Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Burcu Çetinkaya, "Cidde'de yapılacak yarışta uluslararası erkek pilotların arasında tek kadın pilot ben olacağım. Fransa'ya taşındıktan sonra yarışlardan uzak kaldım ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.
