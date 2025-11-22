22 Kasım 2025, Cumartesi
Milli rallici Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan'da piste çıkacak
Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Burcu Çetinkaya, "Cidde'de yapılacak yarışta uluslararası erkek pilotların arasında tek kadın pilot ben olacağım. Fransa'ya taşındıktan sonra yarışlardan uzak kaldım ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.