Milli rallici Burcu Çetinkaya Suudi Arabistan’da piste çıkacak

Suudi Arabistan'da yapılacak Dünya Ralli Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Burcu Çetinkaya, "Cidde'de yapılacak yarışta uluslararası erkek pilotların arasında tek kadın pilot ben olacağım. Fransa'ya taşındıktan sonra yarışlardan uzak kaldım ancak elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN