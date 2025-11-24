Cristiano Ronaldo’dan harika röveşata!

Al Nassr'da forma giyen 40 yaşındaki Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo 2018 yılında attığı bir golün benzerini bir kez daha tekrarladı. Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. haftasında Al Nassr, sahasında Al Khaleej'i konuk etti. Karşılaşmayı Al Nassr 4-1'lik skorla mağlup etti. Yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu müsabakada muhteşem bir gole imza attı. Maçta 90+6. dakika oynanırken sağ kanattan yapılan ortaya yaptığı röveşata vuruşla ağları havalandıran Ronaldo, kariyerinin 954. golünü kaydetti.

