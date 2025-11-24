24 Kasım 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futboldaki Bahis Soruşturması"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu soruşturma sonrasında bazı kulüplerin zarar göreceğinin bilincinde olduklarını vurgularken, bu hafta teknik direktörler hakkında istediklerini verilerin kendilerine geleceğini vurguladı.