Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futboldaki Bahis Soruşturması"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu soruşturma sonrasında bazı kulüplerin zarar göreceğinin bilincinde olduklarını vurgularken, bu hafta teknik direktörler hakkında istediklerini verilerin kendilerine geleceğini vurguladı.

