24 Kasım 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Spor Videoları Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var
Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var

Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.11.2025 11:48
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Futboldaki Bahis Soruşturması"na ilişkin açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu soruşturma sonrasında bazı kulüplerin zarar göreceğinin bilincinde olduklarını vurgularken, bu hafta teknik direktörler hakkında istediklerini verilerin kendilerine geleceğini vurguladı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Futbolda bahis soruşturması! TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: Bu işten zarar görecek kulüpler var
Bu işten zarar görecek kulüpler var
"Bu işten zarar görecek kulüpler var"
Fenerbahçe’den nefes kesen geri dönüş
Fenerbahçe'den nefes kesen geri dönüş
Ronaldo’dan harika röveşata!
Ronaldo’dan harika röveşata!
Zayn Sofuoğlu, Kocaeli’de pistte fırtına gibi esti
Zayn Sofuoğlu, Kocaeli’de pistte fırtına gibi esti
Milli rallici Çetinkaya Suudi Arabistan’da piste çıkacak
Milli rallici Çetinkaya Suudi Arabistan'da piste çıkacak
Carlo Holse’nin milli forma hayali
Carlo Holse'nin milli forma hayali
Osimhen ile müthiş hücum hattı oluşturur
“Osimhen ile müthiş hücum hattı oluşturur”
Kerem Aktürkoğlu’na ’Harry Potter’ davası!
Kerem Aktürkoğlu’na 'Harry Potter' davası!
Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz
"Interpol ve UEFA ile çalışıyoruz"
Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor
"Galatasaray’ın durumu bizi ilgilendirmiyor"
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
A Milli Takım’ın rakibi Romanya
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Türkiye’nin rakibi belli oldu!
Daha Fazla Video Göster