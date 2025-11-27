3 kişiyi öldüren katilden itiraf! 311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü

TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılıkta ifadesi alınan şüpheli H.K'nin, üzerine atılı suçlamaları reddederek, uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli H.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.