3 kişiyi öldüren katilden itiraf! 311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 10 Kasım gecesi üç kişinin peş peşe öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olayın ayrıntıları savcılık dosyasına yansıdı. Otelde sevgilisi Melisa Külekçi'yi vurduktan sadece 24 dakika sonra otelin 5–10 metre ilerisindeki araçta Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü'yü öldüren Hakan K.'nın, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 12:07
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mimar Sinan Mahallesi'nde 10 Kasım'da otel odasındaki Melisa Külekçi (27) ile yaklaşık 20 metre ilerideki D-100 kara yolu yan yoldaki otomobilde Emre Güçlü (31) ve Emrah Yılmaz'ı (33) silahla öldürdüğü iddia edilen şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.K'nin (32) adresini belirleyen ekipler, zanlıyı Avcılar'da yakaladı.

SERİ CİNAYETLERİN ZANLISI NASIL YAKALANDI?

Şüphelinin üst aramasında ise olayda kullandığı tabanca namlusu sökülmüş halde bulundu.

Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli H.K, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Büyükçekmece Adliyesi'nde savcılıkta ifadesi alınan şüpheli H.K'nin, üzerine atılı suçlamaları reddederek, uyuşturucu madde etkisinde olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını öne sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli H.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

CİNAYETLER NASIL İŞLENDİ?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, otel ve çevresinde üç kişinin öldürüldüğü olayla ilgili hazırladığı soruşturmada, cinayetlerin dakikası dakikasına nasıl işlendiğini ortaya koydu.

