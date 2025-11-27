3 kişiyi öldüren katilden itiraf! 311 numaralı odadaki cinayetin sırrı çözüldü
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 10 Kasım gecesi üç kişinin peş peşe öldürülmesiyle sonuçlanan kanlı olayın ayrıntıları savcılık dosyasına yansıdı. Otelde sevgilisi Melisa Külekçi'yi vurduktan sadece 24 dakika sonra otelin 5–10 metre ilerisindeki araçta Emrah Yılmaz ve Emre Güçlü'yü öldüren Hakan K.'nın, savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.
