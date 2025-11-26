26 Kasım 2025, Çarşamba

Ernest Muçi: Takımda iyi bir rekabet ortamımız var

Ernest Muçi: "Takımda iyi bir rekabet ortamımız var"

Giriş: 26.11.2025 18:19
Trabzonspor’un Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Başakşehir galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, takım içindeki rekabet ortamının yüksek olduğunu söyledi. Muçi, bordo-mavili ekipte kendisini aile ortamında hissettiğini belirterek, antrenmanlarda ve maçlarda elinden gelenin en iyisini yapmaya odaklandığını ifade etti. Ailesinin artık yanında olduğunu söyleyen Arnavut oyuncu, Teknik Direktör Fatih Tekke’nin güvenini boşa çıkarmamaktan duyduğu mutluluğu da paylaştı. Muçi, şampiyonluk hedefi için ellerinde tüm imkanların bulunduğunu vurguladı.
