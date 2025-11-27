Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Unvanı elinden alındı

27 Kasım 2025, Perşembe

Dünyanın en güçlü kadını seçilen halterci 28 yaşındaki Amerikalı halterci Jammie Booker'ın erkek olduğu ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 27.11.2025 11:50
ABD'nin Teksas eyaletinde hafta sonu düzenlenen yarışmada rakiplerini geride bırakarak "Dünyanın En Güçlü Kadını" unvanını kazanan Jammie Booker'ın kadın olmadığı ortaya çıktı.

Yarışmadan sadece birkaç gün sonra, Booker'ın diskalifiye edildiği açıklandı.

DOĞUM CİNSİYETİNİ GİZLEDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

New York Post'un haberine göre, Booker'ın erkek olarak doğduğu ve bu bilgiyi organizasyon yetkililerine bildirmediği tespit edildi.

Yarışma kurallarında, sporcuların doğumda kayıtlı cinsiyetlerine uygun kategoride mücadele etmeleri gerektiği açıkça belirtiliyor.

Organizatörler, Booker'ın bu kuralları ihlal ettiğini bildirdi.

UNVAN ELİNDEN ALINDI

Durumun ortaya çıkmasının ardından Jammie Booker, organizasyon tarafından resmen diskalifiye edildi ve kazandığı unvan geri alındı.

Yetkililer, diskalifiyenin ardından sıralamanın yeniden düzenleneceğini açıkladı.

"BAŞTAN YARIŞMASINA İZİN VERİLMEZDİ"

Organizasyonun açıklamasında, Booker'ın doğum cinsiyetinin yarışma öncesi veya sırasında bilinseydi kadınlar kategorisinde yarışmasına hiçbir şekilde izin verilmeyeceği vurgulandı.

MÜSTEHCEN İÇERİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Amerikan basını, Booker'ın geçmişte yetişkin içeriklerinde yer aldığını gösteren görsellerin internette dolaştığını bildirdi. Bazı videolar ve fotoğraflar, yarışmacının geçmişindeki bu içeriklerin detaylarını gözler önüne seriyor.

THOMPSON'DAN AÇIKLAMA

Rakibi Andrea Thompson, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, "Ortaya çıkan içerikler yarışmanın kuralları açısından tartışma yaratıyordu. Sonuç olarak, jürinin aldığı karar uygun bir adım oldu." dedi.

BOOKER'IN AÇIKLAMASI HENÜZ YOK

Booker, henüz konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Yarışma yetkilileri, verilen kararın kurallara uygun olduğunu ve unvan değişikliğinin resmi olarak onaylandığını bildirdi.

SPOR MÜSABAKALARINDA SAPKINLIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Spor dünyası, doğumda erkek olarak kaydedilen sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasına ilişkin tartışmalarla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. Özellikle son yıllarda uluslararası federasyonlar, fiziksel avantaj tartışmaları nedeniyle trans erkeklerin müsabakalarında yer almasına izin vermiyor.

• Laurel Hubbard – Halter (Tokyo 2020)

Yeni Zelanda'nın trans sporcu Laurel Hubbard'ın Tokyo Olimpiyatları'na kadınlar halter kategorisinde katılması, dünyada geniş tartışma yaratmıştı. IOC katılımına izin vermiş olsa da birçok federasyon daha sonra kriterleri sıkılaştırdı.

• Lia Thomas – Üniversite Yüzme Yarışları (ABD)

ABD'de üniversitelerarası yüzme yarışlarında mücadele eden Lia Thomas, kadın kategorisinde elde ettiği başarılar nedeniyle biyolojik avantaj tartışmalarının merkezine oturmuştu. NCAA'nın bu olaydan sonra politikalarını güncellemesi gündeme gelmişti.

• CeCe Telfer – Atletizm

Atletizmde kadın kategorisinde yarışan CeCe Telfer, 400 metre engellide elde ettiği başarı sonrası doğum cinsiyeti üzerinden tartışma konusu olmuş; bazı organizasyonlar hormon seviyelerini gerekçe göstererek katılım kısıtlamaları getirmişti.