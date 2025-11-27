Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Unvanı elinden alındı

BOOKER'IN AÇIKLAMASI HENÜZ YOK

Booker, henüz konuyla ilgili kamuoyuna bir açıklama yapmadı. Yarışma yetkilileri, verilen kararın kurallara uygun olduğunu ve unvan değişikliğinin resmi olarak onaylandığını bildirdi.

SPOR MÜSABAKALARINDA SAPKINLIKLA MÜCADELE SÜRÜYOR

Spor dünyası, doğumda erkek olarak kaydedilen sporcuların kadın kategorilerinde yarışmasına ilişkin tartışmalarla daha önce de karşı karşıya kalmıştı. Özellikle son yıllarda uluslararası federasyonlar, fiziksel avantaj tartışmaları nedeniyle trans erkeklerin müsabakalarında yer almasına izin vermiyor.

• Laurel Hubbard – Halter (Tokyo 2020)

Yeni Zelanda'nın trans sporcu Laurel Hubbard'ın Tokyo Olimpiyatları'na kadınlar halter kategorisinde katılması, dünyada geniş tartışma yaratmıştı. IOC katılımına izin vermiş olsa da birçok federasyon daha sonra kriterleri sıkılaştırdı.

• Lia Thomas – Üniversite Yüzme Yarışları (ABD)

ABD'de üniversitelerarası yüzme yarışlarında mücadele eden Lia Thomas, kadın kategorisinde elde ettiği başarılar nedeniyle biyolojik avantaj tartışmalarının merkezine oturmuştu. NCAA'nın bu olaydan sonra politikalarını güncellemesi gündeme gelmişti.

• CeCe Telfer – Atletizm

Atletizmde kadın kategorisinde yarışan CeCe Telfer, 400 metre engellide elde ettiği başarı sonrası doğum cinsiyeti üzerinden tartışma konusu olmuş; bazı organizasyonlar hormon seviyelerini gerekçe göstererek katılım kısıtlamaları getirmişti.