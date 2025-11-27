27 Kasım 2025, Perşembe
Bayram Helvacı'dan şok ifade! Kastamonu'daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?
Kastamonu'da cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki Osman'ın sır ölümüyle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Eski enişte Mustafa Uzun'un ardından şüphe okları bu kez Bayram Helvacı'ya yöneldi. Öfke patlaması yaşadığını itiraf eden baba Helvacı'nın ifadeleri üzerine savcılık harekete geçti. Tüm bunların ardından 'cinayet' ihtimali daha da güçlendi.
Giriş Tarihi: 27.11.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:11