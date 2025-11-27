Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

ŞÜPHE OKLARI BABA BAYRAM'A YÖNELDİ

Şüphelerin odağındaki Bayram Helvacı, eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Kendi ifadesine göre, pazar günü eve geç geldiğini ve eşini ile çocuğunu bulamayınca polise haber vermediğini, psikolojik sorunları ve ani öfkeleri nedeniyle ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Müge Anlı'nın "Neden evde eşini ve çocuğunu bulamayınca polise haber vermedin?" sorusuna "Aklıma gelmedi" savunması yapan Bayram Helvacı, psikolojik sorunları nedeniyle aniden öfkelendiğini ve ilaç kullandığını anlattı.