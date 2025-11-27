27 Kasım 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Magazin Galerileri Bayram Helvacı'dan şok ifade! Kastamonu'daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

Bayram Helvacı'dan şok ifade! Kastamonu'daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

Kastamonu'da cansız bedenlerine ulaşılan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki Osman'ın sır ölümüyle ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Eski enişte Mustafa Uzun'un ardından şüphe okları bu kez Bayram Helvacı'ya yöneldi. Öfke patlaması yaşadığını itiraf eden baba Helvacı'nın ifadeleri üzerine savcılık harekete geçti. Tüm bunların ardından 'cinayet' ihtimali daha da güçlendi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.11.2025 12:51 Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 13:11
Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım'da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenine 9 gün süren arama çalışmaları sonucu ulaşıldı. 200 kişilik arama kurtarma ekibi, anne ve oğlunun cesetlerini birbirine 50 metre mesafede bulurken, Huriye Helvacı'nın tamamen çıplak bulunması, olayın "cinayet" olabileceği şüphesini artırdı.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

ÖN OTOPSİDE KAN DONDURAN DETAYLAR

Adli Tıp'tan gelen ön rapora göre, 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın 30 metre yükseklikteki bir şelaleden düşerek yaşamını yitirdiği, belinde kırıklar bulunduğu belirtildi. Anne Huriye Helvacı'da ise tecavüz bulgusuna rastlanmadığı ve hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği kaydedildi.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

ARAMA KAYITLARINI SİLDİ

Olayla ilgili dikkat çeken bir diğer detay, Huriye Helvacı'nın kaybolduğu gün buluşmak için plan yaptığı eşinin eski eniştesi Mustafa Uzun'un arama ve mesaj kayıtlarını silmesi ve numarasını değiştirmesi oldu. Ayrıca, Uzun'un Sultan adında bir kadınla birlikte olduğu ve anne ile oğlunu da yanına götürdüğü iddiaları gündeme geldi.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

ŞÜPHE OKLARI BABA BAYRAM'A YÖNELDİ

Şüphelerin odağındaki Bayram Helvacı, eşinin ve oğlunun kaybolduğu gün sakin tavırlarıyla dikkat çekti. Kendi ifadesine göre, pazar günü eve geç geldiğini ve eşini ile çocuğunu bulamayınca polise haber vermediğini, psikolojik sorunları ve ani öfkeleri nedeniyle ne yaptığını hatırlamadığını söyledi.

Müge Anlı'nın "Neden evde eşini ve çocuğunu bulamayınca polise haber vermedin?" sorusuna "Aklıma gelmedi" savunması yapan Bayram Helvacı, psikolojik sorunları nedeniyle aniden öfkelendiğini ve ilaç kullandığını anlattı.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

ŞİDDET İDDİASI

Ayrıca Bayram Helvacı'nın arama çalışmalarına katılmadığı, eşi ve oğluna şiddet uyguladığı iddiaları da ortaya atıldı.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

SAVCILIK TALİMATIYLA KAN VE DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Dün, suçluluk duygusuyla Müge Anlı'nın canlı yayınında gözyaşlarına boğulan Helvacı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Cinayet şüphesi üzerine Bayram Helvacı'dan DNA ve kan örneği alındı.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

İLK KEZ "CİNAYET" ŞÜPHESİNİ GÜNDEME GETİRDİ

Örneklerin anne ile oğlunun cansız bedeninden ve bulundukları bölgeden alınan örnekler ile karşılaştırılacağı açıklandı. Helvacı, DNA örneği sonrası ilk kez cinayet şüphesini gündeme getirdi.

Bayram Helvacı’dan şok ifade! Kastamonu’daki anne-oğul cinayete mi kurban gitti?

Helvacı "Savcılık DNA örneği ve kanımızı verdik, süreci takip edip göreceğiz, büyük ihtimal cinayet" dedi.