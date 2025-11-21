Kayode’den Lookman ve Galatasaray yorumu: “Osimhen ile müthiş hücum hattı oluşturur”

Esenler Erokspor’un Nijeryalı golcüsü Olarenwaju Kayode, Ademola Lookman’ın Galatasaray’a transferi gündeme gelirse tavsiyesinin “kesinlikle gelmesi” yönünde olacağını söyledi. Kayode, Osimhen ile birlikte oynamasının sarı-kırmızılı takıma büyük güç katacağını belirtti ve tek dileğinin Erokspor’u Süper Lig’e taşımak olduğunu vurguladı.

