Sivasspor'un kayıp forveti aranıyor! Campos "kaçtı" iddialarına açıklama
Sivasspor’un kayıp forveti aranıyor! Campos kaçtı iddialarına açıklama

Sivasspor'un kayıp forveti aranıyor! Campos "kaçtı" iddialarına açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.11.2025 00:51
Özbelsan Sivasspor'un 23 yaşındaki Brezilyalı forveti Luan Campos'un kaçtığı iddiası sosyal medyada gündem oldu. Campos'un takımdan izinsiz ayrıldığı ortaya çıktı. Brezilyalı forvetin bu durumu ile sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu olurken kulüpten de açıklama geldi. A Haber Muhabiri Murat Onur son detayları aktardı.
