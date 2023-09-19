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Filenin Sultanları Peru'yu 3-1 mağlup etti! Üst üste 18. galibiyet

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Giriş: 19.09.2023 09:43
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları öncesi Japonya'daki elemelerde grubundaki üçüncü maçında Peru ile karşı karşıya geldi. Rotasyonlu kadroyla sahaya çıkan Filenin Sultanları, rakibini 3-1 yenerek üst üste 18. galibiyetini aldı.
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Filenin Sultanları Peru’yu 3-1 mağlup etti
Filenin Sultanları Peru'yu 3-1 mağlup etti
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