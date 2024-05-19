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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi sahaya karıştı! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.05.2024 18:10
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi şok gerilim! Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi. İşte ahaber.com.tr farkıyla o görüntüler...
Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
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