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İZLE I Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol

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Giriş: 19.05.2024 20:35
Real Madrid'de, Villarreal deplasmanında 11'de başlayan 19 yaşındaki milli futbolcu Arda Güler, 14. dakikada takımını 1-0 öne geçiren golü attı. İşte o muhteşem gol...
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
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