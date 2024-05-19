Görme engelli Serkan Yıldırım altın madalya kazandı! Şampiyona rekoru…

Görme engelli milli atletimiz Serkan Yıldırım, Dünya Şampiyonu oldu. 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı. Zaferini Türk bayrağına sarılarak kutlayan Serkan Yıldırım Japonya'daki başarısı ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.

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