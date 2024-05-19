19 Mayıs 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Görme engelli Serkan Yıldırım altın madalya kazandı! Şampiyona rekoru…

ahaber.com.tr
Mehmet Zeyrek
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.05.2024 08:44
Görme engelli milli atletimiz Serkan Yıldırım, Dünya Şampiyonu oldu. 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırdı. Zaferini Türk bayrağına sarılarak kutlayan Serkan Yıldırım Japonya'daki başarısı ile Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Görme engelli milli atletimiz altın madalya kazandı!
Görme engelli milli atletimiz altın madalya kazandı!
GS – FB derbisi saat kaçta?
GS – FB derbisi saat kaçta?
Büyük derbi için nefesler tutuldu!
Büyük derbi için nefesler tutuldu!
Sakaryaspor’da Play-Off maçı hazırlıkları!
Sakaryaspor'da Play-Off maçı hazırlıkları!
Arda Güler için 45 milyon Euro teklif
Arda Güler için 45 milyon Euro teklif
Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrıldı
Fatih Terim Panathinaikos’tan ayrıldı
Sıfırdan başlamış gibi çalışıyor
Sıfırdan başlamış gibi çalışıyor
Real Madrid’de Arda Güler şov!
Real Madrid'de Arda Güler şov!
Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu
Aziz Yıldırım başkanlığa aday oldu
Galatasaray’dan şampiyonluk kupası planı!
Galatasaray'dan şampiyonluk kupası planı!
Aziz Yıldırım aday olacak mı?
Aziz Yıldırım aday olacak mı?
ZTK’da finalin adresi belli oldu
ZTK'da finalin adresi belli oldu
Daha Fazla Video Göster