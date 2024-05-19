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İZLE I Arda Güler'den bir gol daha! Durdurulamıyor

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Giriş: 19.05.2024 22:07
İspanya La Liga'da şampiyon Real Madrid, Villareal deplasmanına çıktı. Maça 11'de başlayan Arda Güler, 2. golünü atmayı başardı. İşte milli yıldızımızın şık golü...
Arda Güler’den bir gol daha!
Arda Güler'den bir gol daha!
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