GS – FB derbisi saat kaçta? Devlerin dansı Rams Park’ta

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik maçı Rams Park'ta oynanacak. Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe saat 19'da kozlarını paylaşacak. Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor. Fenerbahçe'nin umudunu koruması için kazanması gerekiyor. İşte dev maç öncesi iki takımdan son haberler...

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