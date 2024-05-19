Şampiyonluk düğümü çözülecek mi? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi bu akşam saat 19'da

Süper Lig'de şampiyonluk düğümü çözülecek mi? Galatasaray ve Fenerbahçe bu akşam kritik derbide karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ın şampiyon olması için 1 puan yeterli olacak. A Spor muhabiri Emre Kaplan kritik maç ile ilgili detayları aktardı.

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