21 Mayıs 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

ahaber.com.tr
Yavuz Topal
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2024 13:59
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada idari ve adli tahkikat işlemlerinin devam etmekte olduğu ve ihmali bulunan personel hakkında inceleme başlatıldığı da belirtildi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
5 kişi hakkında işlem başlatıldı
5 kişi hakkında işlem başlatıldı
Dursun Özbek’ten ahaber.com.tr’ye flaş açıklama!
Dursun Özbek'ten ahaber.com.tr'ye flaş açıklama!
Dursun Özbek’ten flaş açıklamalar
Dursun Özbek'ten flaş açıklamalar
Arda Güler’den bir gol daha!
Arda Güler'den bir gol daha!
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
Arda Güler yine sahnede! İşte o muhteşem gol
Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Abdülkerim Bardakcı ve Mert Hakan Yandaş birbirlerine girdi
Şampiyonluk düğümü çözülecek mi?
Şampiyonluk düğümü çözülecek mi?
Görme engelli milli atletimiz altın madalya kazandı!
Görme engelli milli atletimiz altın madalya kazandı!
GS – FB derbisi saat kaçta?
GS – FB derbisi saat kaçta?
Büyük derbi için nefesler tutuldu!
Büyük derbi için nefesler tutuldu!
Sakaryaspor’da Play-Off maçı hazırlıkları!
Sakaryaspor'da Play-Off maçı hazırlıkları!
Arda Güler için 45 milyon Euro teklif
Arda Güler için 45 milyon Euro teklif
Daha Fazla Video Göster