Galatasaray-Fenerbahçe derbisine ilişkin İstanbul Valiliği'nden açıklama: 5 kişi hakkında işlem başlatıldı

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin sonrasında çıkan olaylar nedeniyle 5 kişi hakkında işlem başlatıldığını duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamada idari ve adli tahkikat işlemlerinin devam etmekte olduğu ve ihmali bulunan personel hakkında inceleme başlatıldığı da belirtildi. İşte detaylar...

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