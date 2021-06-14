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Fenerbahçe'de yeni hocanın ismi artık belli oldu

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Giriş: 14.06.2021 10:23
Fenerbahçe'de yönetimin Emre Belözoğlu'ndan sonra teknik direktörlük için düşündüğü isim artık belli oldu. Çok sayıda teknik adamla görüşen kulüp, dünyaca ünlü hoca ile büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe yönetimi, istediği özelliklere sahip hocasıyla yeni sezonda taraftarına farklı bir futbol izletmek istiyor.
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