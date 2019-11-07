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07.11.2019
Erman Toroğlu'ndan unutulmaz 10 flaş Fatih Terim yorumu
A Spor ekranında yayınlanan "Takım Oyunu" programının yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu'nun Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için yaptığı yorumlar ses getirdi. İşte Toroğlu'nun Fatih Terim ile ilgili yaptığı sosyal medyada çok konuşulan işte o 10 flaş yorumu...
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