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Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla ilgili bomba yorum: Kedinin fareyle oynadığı gibi...
Yaptığı transferlerle sezona damga vuran Fenerbahçe darmadağın oldu. Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor'u evinde konuk eden Kanarya 0-2 mağlup olarak bu sene ilk yenilgisini almış oldu. Maçı A Spor ekranlarında yorumlayan Erman Toroğlu flaş açıklamalar yaptı. Toroğlu "Konyaspor tabiri caizse Fenerbahçe ile kedinin fare ile oynadığı gibi oynadı." dedi.