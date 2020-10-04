Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş'a çok sert eleştiri: 2. Lig'de anca oynarlar

Son dakika Beşiktaş haberleri... A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. Beşiktaş'ın etkisiz performansını sert sözlerle eleştiren Toroğlu, "Huni dikseniz huniye çarparsın. Beşiktaşlı futbolcular huniden de kötüler, çekiliyorlar top geçsin diye. Sergen de enteresan, yönetim de enteresan. Beşiktaş kötü, Süper Lig takımı değil. 2. Lig'de anca oynarlar." ifadelerini kullandı.