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Emre Bol canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı

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Giriş: 11.07.2020 22:44
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı futbol programında Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı Bol, "Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki hocası Erol Bulut." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası!
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