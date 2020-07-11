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Emre Bol canlı yayında Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı futbol programında Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı Bol, "Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki hocası Erol Bulut." ifadelerini kullandı. Fenerbahçe teknik direktör arayışlarına hız kesmeden devam ederken Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.