29 Ocak 2022, Cumartesi
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Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı! 48 yıl sonra bir ilk
48 yıl sonra ilk kez Türk bayraklı ambulans uçak Güney Kıbrıs’a inerek karantinaya alınan milli hentbolcu Arabacı’yı Türkiye’ye getirdi. Arabacı: Devletim resmen tanınmayan bir ülkede bile beni yalnız bırakmadı...