Devlet vatandaşını milli sporcuyu bırakmadı! 48 yıl sonra bir ilk

48 yıl sonra ilk kez Türk bayraklı ambulans uçak Güney Kıbrıs’a inerek karantinaya alınan milli hentbolcu Arabacı’yı Türkiye’ye getirdi. Arabacı: Devletim resmen tanınmayan bir ülkede bile beni yalnız bırakmadı...