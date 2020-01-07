07 Ocak 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
07.01.2020

Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu "Come to Beşiktaş" |Son Dakika transfer haberi

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiltere'den ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferiyle ilgili sorulan bir soru üzerine tecrübeli futbolcu Cenk Tosun için tek söyleyebileceğim şey "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı. İşte Burak Yılmaz'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu
Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu
Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Gönlündekini biliyorum...
Burak Yılmaz'dan Arda Turan açıklaması: Gönlündekini biliyorum...
Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı
Başakşehir Arda Turan ile yollarını ayırdı
Futbolcuların kavgasını polis ateş açarak sonlandırdı
Futbolcuların kavgasını polis ateş açarak sonlandırdı
Süper Lig ekibinden flaş karar! 8 isimle...
Süper Lig ekibinden flaş karar! 8 isimle...
Canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş açıklama
Canlı yayında Fatih Terim hakkında flaş açıklama
Erman Toroğlu sert konuştu: Neden hesap veriyor?
Erman Toroğlu sert konuştu: Neden hesap veriyor?
Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu...
Canlı yayında flaş Arda Turan yorumu...
Başkan Cengiz'den Arda Turan açıklaması
Başkan Cengiz'den Arda Turan açıklaması
Hakemden alkışlanacak hareket
Hakemden alkışlanacak hareket
Yargıtay'dan son dakika Aziz Yıldırım kararı
Yargıtay'dan son dakika Aziz Yıldırım kararı
Yargıtay'dan flaş şike kararı
Yargıtay'dan flaş şike kararı
Daha Fazla Video Göster