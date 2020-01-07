Cenk Tosun'a canlı yayında çağrıda bulundu "Come to Beşiktaş" |Son Dakika transfer haberi

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İngiltere'den ayrılması gündemde olan Cenk Tosun'un Beşiktaş'a transferiyle ilgili sorulan bir soru üzerine tecrübeli futbolcu Cenk Tosun için tek söyleyebileceğim şey "Come to Beşiktaş" ifadelerini kullandı. İşte Burak Yılmaz'ın canlı yayında yaptığı o açıklamalar...