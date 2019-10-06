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06.10.2019

Çaykur Rizepor Trabzonspor canlı anlatım |Video İZLE

Karadeniz derbisinde nefesler tutuldu. Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında deplasman Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Beşiktaş'ı 4-1 ile geçen bordo mavili ekip hafta içi UEFA Avrupa Ligi'nde de Basel'i elinden kaçırmıştı. Ünal Karaman'ın talebelerinde moraller yerinde hedef mutlak puan... Çaykur Rizespor ise ligde aldığı üst üstü 2 yenilgi ile zor günler geçiriyor. Son olarak deplasmanda 5-0 ile Başakşehir'e yenilen Rizespor kötü gidişata son vermek istiyor. Taraftarlar, Çaykur Rizespor Trabzonspor maçının canlı anlatımını ahaber.com.tr/canli-skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilir. Öte yandan Rize'de saat 19'da başlayacak karşılaşmanın hakemi ise Hüseyin Göçek... beIN Sport 1 ekranından canlı yayınlanacak mücadelenin istatistik bilgilerini, kadroları, gol ve ya golleri ila maçın ÖZET anlatımının tüm detaylarına haberimizin içerisindeki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZEPOR TRABZONSPOR CANLI ANLATIM VİDEO

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