20 Haziran 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları CANLI | Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu | EURO 2020

CANLI | Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu | EURO 2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.06.2021 18:00
Güncelleme:20.06.2021 18:01
Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam saat 19'da İsviçre ile Bakü Olimpiyay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden A Milli Takım kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor. Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye nasıl en iyi grup üçüncüleri arasına girer? Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Türkiye EURO 2020'de gruptan nasıl çıkar?
Galatasaray başkanı kim oldu?
Galatasaray başkanı kim oldu?
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri
Burak Elmas'tan flaş Fatih Terim sözleri
Yarından tezi yok...
"Yarından tezi yok..."
Galatasaray’ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu
Galatasaray’ın 38. Başkanı Burak Elmas oldu
Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?
Galatasaray'ın yeni başkanı kim olacak?
Galatasaray yeni başkanını seçiyor!
Galatasaray yeni başkanını seçiyor!
Başkan Erdoğan Türkiye-Galler maçını tribünden takip etti
Başkan Erdoğan Türkiye-Galler maçını tribünden takip etti
Türkiye'nin Galler karşısındaki muhtemel 11'i
Türkiye'nin Galler karşısındaki muhtemel 11'i
Pogba'dan alkış alan hareket! Sponsora büyük şok
Pogba'dan alkış alan hareket! Sponsora büyük şok
Güneş'ten Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim
Güneş'ten Galler maçı öncesi konuştu: Sorumlusu benim
Daha Fazla Video Göster