CANLI | Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu | EURO 2020

Türkiye, EURO 2020 A Grubu 3. maçında bu akşam saat 19'da İsviçre ile Bakü Olimpiyay Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Turnuvada oynanan ilk 2 maçta İtalya ve Galler'e kaybeden A Milli Takım kazanmak ve en iyi grup 3.'leri arasına adını yazdırmak istiyor. Türkiye-İsviçre maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Türkiye nasıl en iyi grup üçüncüleri arasına girer? Türkiye'nin İsviçre karşısında maça başlayacağı 11 ve son dakika gelişmelerinin ayrıntıları haberimizde...