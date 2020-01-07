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07.01.2020
Burak Yılmaz'dan Arda Turan transferiyle ilgili son dakika açıklaması:Gönlündekini biliyorum... |Video
Son dakika transfer haberi; Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlandı. Kral, Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklık olarak fesheden Arda Turan hakkında çarpıçı açıklamalarda bulundu. Yılmaz; "Arda Turan ile her gün konuşuyorum ama transfer konusunda benim hiç bir etkim yok. Transfer konusunda eğer böyle bir şey yaparsam bir yönetimimiz var onlara saygısızlık olur. Arda'nın gönlünü biliyorum. Arda, çok karakterli bir adamdır. Sahada başarılı olduğu zaman diğer şeylerin önü kapacaktır. İnşallah onun gönlüne göre olur." dedi.
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