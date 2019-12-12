Borussia Mönchengladbach Başakşehir CANLI anlatım İZLE

Başakşehir Avrupa'da tarih yazmak peşinde... Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alan Başakşehir bir üst tura yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri Mönchengladbach'ın ise Roma ile birlikte 8 puanı bulunuyor. Taraftarlar saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirler.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu son maçında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a konuk oluyor. Grupta oynadığı 5 maçta 7 puan alan Başakşehir bir üst tura yükselmek için sahadan galibiyetle ayrılmak zorunda. Grup lideri Mönchengladbach'ın ise Roma ile birlikte 8 puanı bulunuyor. Taraftarlar saat 23.00'te başlayacak karşılaşmayı ahaber.com.tr'den canlı takip edebilirler.

MÖNCHENGLADBACH BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM

Borussia Park'ta oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Jose Martinez yönetecek. Martinez'in yardımcılıklarını Raul Cabanero ve Inigo Prieto yapacak.

İki takımda maça başayacağı ilk 11'ler;

BORUSSİA MÖNCHENGLADBACH: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo

BAŞAKŞEHİR: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli

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