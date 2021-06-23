Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Salih Uçan Kartal oluyor

Beşiktaş, uzun süredir transfer etmeyi planladığı Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Öncelik hocamız ile anlaşmaktı, sonrasında transferleri bitireceğiz" açıklamasında bulundu.