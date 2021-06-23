23 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Salih Uçan Kartal oluyor

Beşiktaş'ta flaş transfer gelişmesi: Salih Uçan Kartal oluyor

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.06.2021 09:53
Beşiktaş, uzun süredir transfer etmeyi planladığı Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardı. Konuya ilişkin açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, "Salih Uçan ile prensip anlaşmasına vardık. Öncelik hocamız ile anlaşmaktı, sonrasında transferleri bitireceğiz" açıklamasında bulundu.
Salih Uçan Kartal oluyor
Salih Uçan Kartal oluyor
Başkan Erdoğan Burak Elmas ile görüştü
Başkan Erdoğan Burak Elmas ile görüştü
Koronavirüse yakalanan ünlü teknik direktör entübe edildi!
Koronavirüse yakalanan ünlü teknik direktör entübe edildi!
Beşiktaş Başkanı Çebi'den istifa kararı
Beşiktaş Başkanı Çebi'den istifa kararı
Beşiktaş taraftarından Yalçın'a büyük destek
Beşiktaş taraftarından Yalçın'a büyük destek
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
Burak Elmas'a itibar suikastı...
Burak Elmas'a itibar suikastı...
Aykut İnce: Galatasaray'da Belhanda Affedilebilir / Transfer Raporu / 22.06.2021
Aykut İnce: "Galatasaray'da Belhanda Affedilebilir" / Transfer Raporu / 22.06.2021
Terim Florya'da! Dikkat çeken detay
Terim Florya'da! Dikkat çeken detay
Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar
Şenol Güneş'ten İsviçre - Türkiye maçı sonrası açıklamalar
İsviçre maçı sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrısı
İsviçre maçı sonrası Şenol Güneş'e istifa çağrısı
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Türkiye'nin İsviçre 11'i belli oldu
Daha Fazla Video Göster