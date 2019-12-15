Beşiktaş Yeni Malatyaspor maçı CANLI anlatım İZLE

Süper Lig son oynadığı 6 resmi maçı kazanan Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'ın teknik direktörü olduğu Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri sahadın Yeni Malatya'yı yenerek seriye devam edip 7'de 7 yapmak istiyor. Konu ekip ise ligde oynadı son 5 resmi müsabakadan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet hasretine son vermek istiyor. Saat 19'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Taraftalar BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean maçın başlama düdüğüyle birlikte takip edebilirler.

Süper Lig son oynadığı 6 resmi maçı kazanan Beşiktaş evinde Sergen Yalçın'ın teknik direktörü olduğu Yeni Malatya'yı ağırlayacak. Abdullah Avcı'nın öğrencileri sahadın Yeni Malatya'yı yenerek seriye devam edip 7'de 7 yapmak istiyor. Konu ekip ise ligde oynadı son 5 resmi müsabakadan 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılırken galibiyet hasretine son vermek istiyor. Saat 19'da başlayacak ve beIN SPORTS ekranından naklen yayınlanacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Taraftalar BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA maçının CANLI anlatımını ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean maçın başlama düdüğüyle birlikte takip edebilirler.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA CANLI ANLATIM

Daha önce rakibiyle ligde 4 kez karşı karşıya gelen ve bu maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, lider Sivasspor'un Fenerbahçe'yi konuk ettiği haftayı hatasız kapatmak istiyor.

Muhtemel 11'ler:

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, Caner, Burak.

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Donald, Mustafa, Sakıb, Acquah, Guilherme, Gökhan Töre, Fofana, Bifouma, Jahovic.

Sergen Yalçın Vodafone Park'ta

Beşiktaş taraftarının gönlünde taht kuran ve siyah-beyazlı kulübün efsane isimlerinden olan Sergen Yalçın, Yeni Malatyaspor'un başında yeniden eski mabedine dönecek.

Daha önce teknik direktör olarak Kayserispor ve Alanyaspor'un başında Beşiktaş'a karşı mücadele eden başarılı çalıştırıcı, bu karşılaşmalarda 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Yeni Malatyaspor'la oynadığı 4 karşılaşmada 7 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 3 gol gördü.

Beşiktaş'ta Dorukhan, Douglas, Victor Ruiz, N'Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Yeni Malatyaspor'da ise Erez Tozlu, sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.