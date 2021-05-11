11 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Spor Videoları Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL

Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.05.2021 09:37
Güncelleme:11.05.2021 09:42
Beşiktaş şampiyonluk maçı için çalışmalarını bitirdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe’nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, “180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız” dedi.
Bu yoldan dönüş yok
Bu yoldan dönüş yok
F.Bahçe'de Belözoğlu ile 3 yıl daha
F.Bahçe'de Belözoğlu ile 3 yıl daha
Süper Lig'deler
Süper Lig'deler
26 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası endişelendiren görüntüler
26 yıl sonra gelen şampiyonluk sonrası endişelendiren görüntüler
Terim'den başkanlık seçimi ve sözleşme açıklaması
Terim'den başkanlık seçimi ve sözleşme açıklaması
Sergen Yalçın'dan bireysel hata vurgusu
Sergen Yalçın'dan bireysel hata vurgusu
Atiba'nın pozisyonu penaltı mı?
Atiba'nın pozisyonu penaltı mı?
Trabzonspor - Antalyspor maçı CANLI
Trabzonspor - Antalyspor maçı CANLI
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI anlatım İZLE
Ankaragücü - Fenerbahçe maçı CANLI anlatım İZLE
Galatasaray - Beşiktaş derbisi CANLI anlatım İZLE
Galatasaray - Beşiktaş derbisi CANLI anlatım İZLE
G.Saray-Beşiktaş derbisine saatler kala önemli gelişme!
G.Saray-Beşiktaş derbisine saatler kala önemli gelişme!
Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler
Şampiyonluk yarışında kritik derbi! İşte sürpriz ilk 11'ler
Daha Fazla Video Göster