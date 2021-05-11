Beşiktaş şampiyonluğa kilitlendi! Karagümrük galibiyetine 150.000 TL

Beşiktaş şampiyonluk maçı için çalışmalarını bitirdi. Bitime 2 maç kala Fenerbahçe’nin 2 puan önünde olan ve ikili averaj avantajını elinde bulunduran Beşiktaş artık işi bitirmek istiyor. Bu akşam Karagümrük önünde çok önemli bir sınav verecek olan Siyah-Beyazlılar galibiyete kilitlenmiş durumda. Dün futbolcularıyla toplantı yapan Sergen Yalçın, “180 dakikamız kaldı. Sonuna kadar savaşacağız ve hakkımız olanı alacağız” dedi.