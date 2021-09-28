Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu Ajax maçı sonrası konuştu: Genç bir kadroyduk

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş bu akşam deplasmanda Ajax'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin Destanoğlu, ön kurtarışlarıyla ön plana çıktı. Genç kaleci maç sonu canlı yayında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Destanoğlu, genç bir kadroyla saha olduklarına dikkat çekerken, "İyi hazırlandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız." dedi.

Siyah-beyazlı ekibin kalecisi Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Çok eksikle geldik buraya ama iyi hazırlandık. Hocamız gereken taktikleri bize maç öncesi verdi ve elimizden geldiğince bu taktiklere uymaya çalıştık. Genç bir kadroyduk, gençler olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamanın güzelliğini yaşadık. Oynarken de zevk almaya çalıştık. Hocamız da bize bunu söyledi. Elimizden geleni yaptık. İyi hazırlandığımız bir maçtı. Pozisyonlar da yakaladık ama maalesef mağlup olduk. Bence önümüzdeki maçlarda daha iyi olacağız.