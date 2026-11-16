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Mbappe'nin gol sevinci yarım kaldı! Ofsayt kararı çıktı
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Mbappe'nin gol sevinci yarım kaldı! Ofsayt kararı çıktı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta A Milli Futbol Takımımızı konuk eden Fransa'da Kylian Mbappe'nin attığı gol, ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. İşte o anlar...

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