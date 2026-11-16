Sergen Yalçın'dan Fransa maçı sonrası açıklama! "Oyun planımız doğru işledi"

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki son maçında Fransa'ya deplasmanda 2-1 mağlup olarak grubu puansız tamamladı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Sergen Yalçın, oyun planlarının doğru işlediğini ancak yakaladıkları fırsatları skora yansıtamadıklarını söyledi. Mücadelenin dengeli geçtiğini ve her iki takımın da kazanabileceğini belirten Yalçın, "Ben ve ekibim bu iki maçta görmemiz gerekeni gördük" dedi. Milli futbolcuların gösterdiği mücadelenin övgüyü hak ettiğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli motivasyon ve özgüven kazandıklarını ifade etti.