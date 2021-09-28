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Ajax - Beşiktaş maçının hakeminden skandal karar! Kenan Karaman'ın golü iptal edildi

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Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Ajax - Beşiktaş maçının hakeminden skandal karar! Kenan Karaman’ın golü iptal edildi

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ın Ajax'a 2-0 mağlup olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi maçının hakemi Benoit Bastien'den skandal bir karar geldi. Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile Ajax ağlarını sarstığı pozisyona Fransız hakem faul kararı verdi. İşte o anlar...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Ajax ile karşı karşıya gelirken, maç içerisinde skandal bir karara imza atıldı.

Siyah Beyazlıların Kenan Karaman'ın ayağından bulduğu gol, faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

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