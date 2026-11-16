Trump, Putin ve Şi Cinping 19 Kasım'da Çin'de buluşacak! Tarihi zirvenin gündemi belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 19 Kasım'da Çin'in Şıncın kentinde ilk kez üçlü zirvede bir araya gelecek. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre görüşmede nükleer silahların azaltılması ve İran'daki savaş ele alınacak. Ukrayna savaşının ise üçlü görüşmenin resmi gündeminde yer alması beklenmiyor. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek, kritik zirveye ilişkin son gelişmeleri canlı yayında aktardı.