Diyarbakır'ın renkli siması Kemal Amca! Tarzıyla görenlerin ilgisini çekiyor

Diyarbakır'da yaşayan Kemal Tosun, kendine özgü giyim tarzıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Renkli poşusu, şalvarı, kırk düğmeli yeleği, şapkası, tespihi, parmağındaki yüzükleri ve beyaz ayakkabısıyla görenlerin ilgisini çeken Kemal Amca, kendine has tarzıyla Diyarbakır sınırlarını aşan bir isim olarak tanınıyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz ve kameraman Muhammet Enes Gültekin, Diyarbakır'ın renkli siması Kemal Tosun'un kendine özgü yaşam tarzını ve hikâyesini görüntüleyerek detayları aktardı.