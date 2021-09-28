Ajax - Beşiktaş CANLI ANLATIM

ROTASYON YAPACAK

Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan sağlam isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede yine Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi için Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ikilisinden oluşacak.

DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine üstünlük kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.