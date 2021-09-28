28 Eylül 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Ajax - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Ajax - Beşiktaş CANLI ANLATIM

SPOR
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
ABONE OL
Ajax - Beşiktaş CANLI ANLATIM

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, Amsterdam'da Ajax'a konuk oluyor. Kadrosunda ciddi eksikliklerle Hollanda'ya giden temsilcimiz puan veya puanlarla yurda dönmek istiyor. Ajax - Beşiktaş maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Türkiye'yi Avrupa'nın 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Liginde temsil eden Beşiktaş tarihinin en zor döneminden geçiyor. 11 oyuncusu sakat olan Kara Kartal, Ajax ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi mücadelesi için Amsterdam'a sadece 17 kişi uçabildi. Böyle kritik bir dönemde rakibin Ajax olması da siyah-beyazlıların işini ekstradan zorlaştıracak. Ancak Beşiktaş eksiklerine rağmen Ajax'a karşı deplasmanda oynayacağı mücadelede tarihinden gelen büyük güce ve milyonlarca taraftarının dualarına güveniyor.

AJAX BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

AJAX: PASVERR, MAZRAOUI, TIMBER, MARTINEZ, BLIND, GRAVENBERCH, ALVAREZ, ANTHONY, BERGHUIS, TADIC, HALLER

BEŞİKTAŞ: ERSİN, ROSIER, SERDAR, N'SAKALA, RIDVAN, JOSEF, SALİH, CAN, KENAN, OĞUZHAN, BATHSUAYI.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

ROTASYON YAPACAK

Amsterdam'daki mücadelede teknik direktör Sergen Yalçın da elde kalan sağlam isimlerden bir 11 çıkaracak. Kalede yine Ersin yer alacak. Sağ bekte Valentin Rosier, sol bekte Rıdvan Yılmaz oynayacak. Stoperde ise Serdar Saatçı'nin partneri sol bek N'Sakala olacak. Sertlik düşmemesi için Josef stopere çekilmeyecek, orta sahada olacak. Salih Uçan, Can Bozdoğan ve Oğuzhan Özyakup da forma bulacak. Hücum hattı ise Kenan Karaman ve Michy Batshuayi ikilisinden oluşacak.

DEVLER LİGİ'NDE 46. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. defa mücadele ediyor. 45 maçta 13 defa rakiplerine üstünlük kurdu. 9 mücadele beraberlikle sonuçlandı. 23 karşılaşmada ise kaybetti. Kara Kartal, Devler Ligi'nde 44 gol kaydetti. Kalesinde ise 85 gol gördü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA