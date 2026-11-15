İşte dünyanın en büyük çikolata müzesi! Binlerce eser görenleri şaşırtıyor

İstanbul Esenyurt'ta bulunan ve dünyanın en büyük çikolata müzesi olarak tanıtılan müze, birbirinden ilginç eserleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Tamamı çikolatadan hazırlanan 1000'in üzerinde eserin sergilendiği müzede, tarihi ve kültürel yapılar ile önemli isimlerin heykelleri dikkat çekiyor. Çikolatadan yapılan İstiklal Caddesi, Galata Kulesi, Atatürk ve Osmanlı padişahlarının büstleri, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor. İşte çikolatadan yapıldığına inanmakta güçlük çekeceğiniz o eserler...