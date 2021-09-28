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Sergen Yalçın'dan Ajax maçı sonrası flaş açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 29.09.2021
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Sergen Yalçın’dan Ajax maçı sonrası flaş açıklamalar: Zor bir süreçten geçiyoruz

Beşiktaş, Pjanic, Ghezzal, Nkoudou, Vida, Teixeira, Larin, Montero gibi yıldızlarından yoksun olarak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. maçında Ajax'a konuk oldu. Mücadeleden 2-0 mağlup ayrılan temsilcimizin teknik direktörü Sergen Yalçın maç sonu canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş camiası olarak zor süreçten geçtiklerini dile getiren Yalçın, Şampiyonlar Ligi'nin futbolun en üst turnuvası olduğunu zorlu bir turnuva olduğunu söyledi. Oyuncuların verdiği taktiğini yerine getirdiğini belirten Yalçın, bu akşam sakatlık yaşanmamasının memnuniyet verici olduğunu belirttirken sakatlıkların düzelmesi sonrasında oynanacak maçların çok farklı olacağını söyledi. Öte yandan Yalçın, maçın 71. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Umut Meraş'ın ise ciddi bir sakatlığının bulunmadığını ifade etti. Beşiktaş'ın Şampiyolar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi ise Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon olacak.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Çok zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Yalçın, "Genç oyuncularla bu seviyede oynamak tabii ki kolay değil. Ancak oyuncuların böyle bir atmosferi yaşamaları, bu atmosferin içinde olmaları bundan sonraki futbol hayatlarında çok önemli olacak diye düşünüyorum" dedi.

"BU SEVİYEDE OYNAMAK KOLAY DEĞİL"
Ajax karşısandaki mücadele hakkında konuşan Sergen Yalçın, "Zor bir oyun oldu. Tabii ki bu seviyede oynamak kolay değil. Ajax bu turnuvanın önemli takımlarından bir tanesi. Yıllardır bu turnuvanın içinde olan bir takım. Maç boyunca futbolcularım oyun planına sadık kalmaya çalıştılar. Topu rakibe verip, biraz daha beklemeyi tercih ettik. Çünkü kadro yapımız bunu gerektiriyordu.

"MÜCADELENDEN MEMNUNUZ"

Oyunun tamamında futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Böyle bir rakibe karşı iyi reaksiyon gösterdiler diyebiliriz. Mücadele açısından gayet memnunuz. Oyuncularımız istekliydi, arzuluydu ancak sonuç tabii ki istediğimiz gibi olmadı. Bu yüzden üzgünüz ama bu turnuva futbolun en üst seviyesi. Çok daha hazır olmak, çok daha fazla konsantre olmak gerekiyor. Oynadığımız takımlar gerçekten çok güçlü. Bu seviyede mücadele etmek için çok daha sağlam basmamız gerekiyor. Bugün için sadece mücadeleden ve iyi niyetten memnunuz Beşiktaş camiası olarak. Bir de sakatlık yaşamadığımız için memnunuz. Bugün sakatlık yaşamadık, inşallah nazar değmez ve bundan sonra da oynayacağımız müsabakalar böyle olur" diye konuştu.

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