Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...

Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, grubun ikinci maçında bugün Hollanda'nın Ajax takımı ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Beşiktaş, karşılaşmada gol bulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte Ajax Beşiktaş maç özeti, golleri, önemli anları...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

1 dk: Johan Cruyff Arena'da maç başladı.

10 dk: Kenan'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti top direkten döndü.