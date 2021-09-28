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Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...

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Giriş Tarihi: 28.09.2021 Güncelleme Tarihi: 28.09.2021
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Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi Ajax Beşiktaş maç sonucu önemli anlar, golleri ve özeti...

Ajax Beşiktaş maç özeti! Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubu ikinci maçında, 28 Eylül Salı günü saat 19.45'te Johan Cruyff Arena’da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaştı. Müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çaldı. Karşılaşmanın detaylarını merak eden futbolseverler Ajax Beşiktaş maç özeti, golleri, önemli anları araştırmaya başladı. Karşılaşmanın ilk yarısı Ajax'ın üstünlüğüyle 2-0 sona erdi. İkinci yarının tamamlanmasıyla Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte Ajax Beşiktaş maç özeti, golleri, önemli anları...

Ajax Beşiktaş maç özeti! Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund ile Vodafone Park'ta karşılaşan ve sahadan 2-1 mağlup ayrılan Beşiktaş, grubun ikinci maçında bugün Hollanda'nın Ajax takımı ile mücadele etti. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 sona erdi. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan Beşiktaş, karşılaşmada gol bulamadı ve sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. İşte Ajax Beşiktaş maç özeti, golleri, önemli anları...

AJAX BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

1 dk: Johan Cruyff Arena'da maç başladı.

10 dk: Kenan'ın pasıyla topla buluşan Batshuayi, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti top direkten döndü.

17 dk: Ajax, Berghuis'un golüyle öne geçti

43 dk: Ajax, Haller'in golüyle farkı ikiye yükseltti.

45 dk: Beşiktaş ilk yarıyı 2-0 geride tamamladı.

46 dk: Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

46 dk: Beşiktaş'ta ilk oyuncu değişikliği. Rıdvan'ın yerine Gökhan oyunda.

46 dk: Beşiktaş'ta ikinci oyuncu değişikliği. Salih yerini Oğuzhan'a bıraktı.

62 dk: Kenan'ın kaydettiği gol, pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

71 dk: Rakip takımda ilk oyuncu değişikliği. Antony çıktı, Neres oyuna girdi.

71 dk: Rakip takımda ikinci oyuncu değişikliği. Berghuis'un yerine Klaassen oyuna girdi.

73 dk: Beşiktaş'ta üçüncü oyuncu değişikliği. Sakatlanan Umut'un yerine Berkay oyuna dahil oldu.

75 dk: Can, rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90 dk: Batshuayi rakibine yaptığı müdahale nedeniyle sarı kart gördü.

90 dk: Beşiktaş sahadan 2-0 mağlup ayrıldı.

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