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Chelsea'de Kovid-19 şoku! Yıldız futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

SPOR AA
Giriş Tarihi: 28.09.2021
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Chelsea’de Kovid-19 şoku! Yıldız futbolcunun test sonucu pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu N'Golo Kante, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle sahalardan 10 gün uzak kalacak. Futbolcusunun test sonucunun pozitif olduğunu duyuran teknik direktörü Thomas Tuchel, bir basın mensubunun Kante'nin aşı olup olmadığı sorusuna ise bakın ne yanıt verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın İtalya'nın Juventus takımıyla deplasmanda karşılaşacak Chelsea'nin teknik direktörü Thomas Tuchel, düzenlenen basın toplantısında Fransız oyuncunun Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını söyledi.

Tuchel, Chelsea'de hangi oyuncuların Kovid-19 aşısı yaptırıp yaptırmadığını bilmediğini, bu kararı kendilerine bıraktığını da belirtti.

Yeni tip koronavirüse yakalanması nedeniyle 10 gün karantina altında kalacak Kante, yarınki Juventus müsabakasının yanı sıra takımının Southampton ile oynayacağı lig maçında da forma giyemeyecek.

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