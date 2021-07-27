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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer sözleri! Alex Teixeira gelecek mi?

DHA
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Giriş: 27.07.2021 08:46
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Bodrum Beşiktaşlılar Derneğinin düzenlediği şampiyonluk kutlama gecesinde transfere ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Çebi yaptığı açıklamada Alex Teixeira transferine yönelik değerlendirmelerde bulunurken "Transferler gizli yapılır, transfer bittiği gün açıklanır. Transferin daha evvel konuşulması kulübümüze zarar verir." ifadelerini kullandı.
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